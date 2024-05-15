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Україна розірвала низку угод із СНД. Зеленський підписав укази

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 15 травня, підписав укази про вихід України з низки угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

На сайті зазначено, що президент підписав чотири укази. Один із них свідчить, що Україна вийшла з угоди між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил.

Другий указ говорить про те, що Україна вийшла з угоди Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні сили і Прикордонні війська.

Третій передбачає, що Україна вийшла з угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння. У четвертому вказується, що Україна вийде з таких рішень Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав:

  • Рішення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;
  • Рішення про внесення змін і доповнень до положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;
  • Рішення про внесення змін і доповнень до положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Співдружність Незалежних Держав

Міжнародна організація, покликана регулювати відносини співробітництва між деякими державами, що входили раніше до складу СРСР. При цьому основну вагу в ній має Росія, тому після 2014 року Україна стала поступово розривати свої відносини з цією організацією.

Водночас процес цей виявився довгим, оскільки через майже 10 років Україна продовжує виходити з низки угод. Наприклад, у січні Україна розірвала угоду з СНД про співпрацю між судами.

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Володимир ЗеленськийСНД