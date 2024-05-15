Україна розірвала низку угод із СНД. Зеленський підписав укази

На сайті зазначено, що президент підписав чотири укази. Один із них свідчить, що Україна вийшла з угоди між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил.

Другий указ говорить про те, що Україна вийшла з угоди Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні сили і Прикордонні війська.

Третій передбачає, що Україна вийшла з угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння. У четвертому вказується, що Україна вийде з таких рішень Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав: