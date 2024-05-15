Украина разорвала ряд соглашений с СНГ. Зеленский подписал указы

Президент Владимир Зеленский сегодня, 15 мая, подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.
На сайте указано, что президент подписал четыре указа. Один из них гласит, что Украина вышла из соглашения между государствами-участниками Содружества Независимых Государств по Стратегическим силам.
Второй указ говорит о том, что Украина вышла из соглашения Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных силах и Пограничных войсках.
Третий предусматривает, что Украина вышла из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения. В четвертом указывается, что Украина выйдет из таких решений Совета глав государств Содружества Независимых Государств:
Международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР. При этом основной вес в ней имеет Россия, поэтому после 2014 года Украина стала постепенно разрывать свои отношения с этой организацией.
В то же время процесс этот оказался долгим, поскольку спустя почти 10 лет Украина продолжает исходить из ряда соглашений. К примеру, в январе Украина расторгла соглашение с СНГ о сотрудничестве между судами.
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