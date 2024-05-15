Украина разорвала ряд соглашений с СНГ. Зеленский подписал указы

На сайте указано, что президент подписал четыре указа. Один из них гласит, что Украина вышла из соглашения между государствами-участниками Содружества Независимых Государств по Стратегическим силам.

Второй указ говорит о том, что Украина вышла из соглашения Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных силах и Пограничных войсках.

Третий предусматривает, что Украина вышла из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения. В четвертом указывается, что Украина выйдет из таких решений Совета глав государств Содружества Независимых Государств: