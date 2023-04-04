Україна розірвала з Білоруссю угоду про співробітництво в галузі туризму

Кабінет Міністрів припинив дію двосторонньої Угоди між урядами України та Білорусі про співробітництво у галузі туризму.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі туризму, вчинену у м. Мінську 16.02.2006", - сказано в повідомленні.

При цьому,ухвалення даного документу не матиме впливу на ринкове середовище та забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави.