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Україна розірвала з Білоруссю угоду про співробітництво в галузі туризму

Фото: Україна розірвала з Білоруссю угоду про співробітництво в галузі туризму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів припинив дію двосторонньої Угоди між урядами України та Білорусі про співробітництво у галузі туризму.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі туризму, вчинену у м. Мінську 16.02.2006", - сказано в повідомленні.

При цьому,ухвалення даного документу не матиме впливу на ринкове середовище та забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада прийняла Закон про вихід з Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності. Угода передбачала можливість безпосередніх відносин між судами та іншими органами держав учасниць СНД.

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