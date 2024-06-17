Україна з розгромної поразки від збірної Румунії стартувала на Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група E, 1-й тур

Румунія – Україна – 3:0

Голи: Станчу, 29, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57

Зі стартових хвилин "синьо-жовті" взяли м'яч під контроль. Натомість підопічні Едварда Йорданеску, вочевидь, свідомо віддали ініціативу збірній України та "сіли" в оборону на власній половині. Тож українцем довелося шукати шпарини в редутах "триколірних".

Доволі швидко з'ясувалося, що територіальна перевага не веде автоматично до великої кількості моментів. Румуни вкрай злагоджено діяли в обороні та вчасно реагували на креативні задуми хлопців Сергія Реброва. Фактично до середини першої половини в актив "синьо-жовтих" можна записати хіба неточний удар Довбика метрів із 20-ти.

Поступово збірна Румунії відсунула гру подалі від власних воріт. "Триколірні" взялися пресингувати суперників навіть на чужій половині та невдовзі були винагороджені за таку сміливість. Матвієнко під тиском віддав назад Луніну, а воротар необачно вибив у Мана, який відразу відкинув Станчу – хавбек у дотик розкішно поклав м'яч у дев'ятку воріт.

Окрилена румунська команда створила ще кілька нагод. Ось Ман із рикошетом від Матвієнка лише трохи не поцілив у дальній кут. А далі Станчу помітив вихід Луніна з лінії під час кутового та ледь не закрутив м'яч у ворота від прапорця – поперечина! Тим часом українська збірна хоча б натякнути на небезпеку до перерви не встигла.

Другий тайм розпочався з неточного пострілу Комана. Далі серію атак провели "синьо-жовті", але проґавили контратаку Румунії на 53-й хвилині. Після обопільної боротьби перед штрафним майданчиком збірної України Разван Марін пробив у кут воріт Луніна, який не бачив момент удару хавбека.

Команда Реброва опинилася в нокдауні. Ось вже голкіпер парирував удар Раціу в ближній кут із меж штрафного – кутовий. "Триколірні" швидко розіграли стандарт, і Ман холоднокровно вивів Дрегуша на порожні ворота – це розгром. Від ганьби збірної України незручно стало навіть техніці. Трансляція зникла, тож тисячі вболівальників побачили фінальний рахунок у спеціальних статистичних додатках.

Ребров спробував змінити перебіг подій. Після третього пропущеного м'яча на полі з'явилися Бражко, Ярмоленко та Яремчук. Початок видавався непоганим. Капітан "синьо-жовтих" на 65-й хвилині пробив вище воріт. Далі Судаков зі штрафного пробив у стінку, а випад Яремчука заблокував хтось з оборонців. На фінальних хвилинах після ще одного удару останнього м'яч "облизнув" поперечину, а Ніце впорався з ударом відчаю Мудрика.

Зрештою, бодай розмочити рахунок збірна України не спромоглася. Отже, підопічні Реброва розпочали чемпіонат із розгрому від Румунії. Тепер "синьо-жовті" зобов'язані перемагати збірну Словаччину в другому турі та брати очки з Бельгією у фінальному, щоб продовжити боротьбу в плей-офф.