Україна розгромила збірну Молдови перед Євро-2024: перемогу затьмарила травма зірки

Контрольний матч

Молдова – Україна – 0:4

Голи: Яремчук, 2, Циганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 55

"Синьо-жовті" відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Матвієнко в центрі поля зіграв головою вперед, а оборонець молдовської збірної Бабогло не розрахував відскок і дозволив Яремчуку опинитися наодинці перед воротами. Форвард лівою потужно пробив у дев'ятку.

Утім, головна подія першої половини була негативною. Миколенко після зіткнення з Крачуном зашкутильгав, але продовжив матч. Проте, вже за кільких хвилин після невеликої пожежі біля воріт Луніна опинився на газоні та вимушений був поступитися місцем на полі Зінченку.

Збірна України поквиталася з Крачуном та компанією перед перервою. Після низки змарнованих моментів підопічні Сергія Реброва подвоїли перевагу. Це Циганков зіграв у стінку зі Судаковим і з меж штрафного майданчика переграв Райляна.

На старті ж другого тайму "синьо-жовті" довели рахунок до непристойного. Спершу Довбик отримав передачу Судакова, відтіснив оборонця і потужним ударом із кількох метрів пробив голкіпера. А потім бомбардир іспанської "Жирони" віддячив хавбеку "Шахтарю". Той обстукався з форвардом і холоднокровно відправив м'яч повз Райляна.

Фінальні півгодини з гаком перетворилися на час для тактичних експериментів. Зокрема, Ребров надав ігрову практику Бражку, Ярмоленку, Зубкову та Маліновському, які, вочевидь, будуть першими кандидатами на заміну й під час Євро-2024. Натомість цифри на табло не змінилися.

Склад збірної України: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 30) – Степаненко (Бражко, 69), Шапаренко (Маліновський, 78) – Циганков (Ярмоленко, 69), Судаков, Мудрик (Зубков, 69) – Яремчук (Довбик, 46)