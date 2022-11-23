Україна розгортає "пункти незламності": як їх знайти

Що таке "пункт незламності"

Ці пункти позиціонуються як острівці безпеки у разі аварійних відключень електроенергії, коли не можна відновити подачу світла протягом кількох годин. Вони працюють цілодобово та безкоштовно.

У таких пунктах завжди буде:

Тепло

Вода

Світло

Мобільний зв'язок

Інтернет

Заряджання мобільних пристроїв

Місця для відпочинку

Забезпечення для мам та дітей

Аптечки

Як знайти "пункт незламності"

Найпростіше - на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Для зручності є поле для пошуку "пунктів незламності" за конкретною адресою.

Фото: карта "пунктів незламності"

Де знаходяться "пункти незламності"

На карті такі пункти позначено спеціальними позначками. Зазвичай вони розміщуються у стаціонарних та мобільних пунктах ДСНС, на залізничних вокзалах, у будівлях місцевих органів влади, обласних чи районних державних адміністрацій, школах, дитячих садках та інших громадських місцях.

На об'єктах з генераторами буде безкоштовне тепло та підзарядка пристроїв. Інші послуги можуть бути платними на розсуд власників.

Як знайти пункти в прифронтових районах

З міркувань безпеки на карті не показано "пункти незламності" поблизу лінії бойових дій - Донецька, Запорізька, Харківська та Херсонська області.

Їхні адреси можна дізнатися в органах місцевого самоврядування, обласних та районних військових адміністраціях.

Скільки людей можуть там перебувати

У "пунктах незламності" короткостроково одночасно можуть бути від 40 до 500 осіб.

Як дізнатися, чи є вільні місця

Навіть якщо у пункті багато людей, чергові мають зробити все, щоб вас прийняти. У разі гострої нестачі вільних місць буде залучено персонал, який зробить усе, щоб кожна особа була забезпечена місцем.

Як довго можна залишатися в "пункті незламності"

Тимчасових лімітів немає. Але треба давати іншим людям отримати необхідні послуги.