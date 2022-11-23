Україна розгортає "пункти незламності": як їх знайти

У зв'язку з черговою ракетною атакою по Україні та масовим знеструмленням по всій країні розгортаються "пункти незламності".
РБК-Україна розповідає, як їх знайти та яку допомогу там можна отримати.
Ці пункти позиціонуються як острівці безпеки у разі аварійних відключень електроенергії, коли не можна відновити подачу світла протягом кількох годин. Вони працюють цілодобово та безкоштовно.
У таких пунктах завжди буде:
Найпростіше - на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Для зручності є поле для пошуку "пунктів незламності" за конкретною адресою.
Фото: карта "пунктів незламності"
На карті такі пункти позначено спеціальними позначками. Зазвичай вони розміщуються у стаціонарних та мобільних пунктах ДСНС, на залізничних вокзалах, у будівлях місцевих органів влади, обласних чи районних державних адміністрацій, школах, дитячих садках та інших громадських місцях.
На об'єктах з генераторами буде безкоштовне тепло та підзарядка пристроїв. Інші послуги можуть бути платними на розсуд власників.
З міркувань безпеки на карті не показано "пункти незламності" поблизу лінії бойових дій - Донецька, Запорізька, Харківська та Херсонська області.
Їхні адреси можна дізнатися в органах місцевого самоврядування, обласних та районних військових адміністраціях.
У "пунктах незламності" короткостроково одночасно можуть бути від 40 до 500 осіб.
Навіть якщо у пункті багато людей, чергові мають зробити все, щоб вас прийняти. У разі гострої нестачі вільних місць буде залучено персонал, який зробить усе, щоб кожна особа була забезпечена місцем.
Тимчасових лімітів немає. Але треба давати іншим людям отримати необхідні послуги.
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