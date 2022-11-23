RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина разворачивает "пункты несокрушимости": как их найти

Фото: "пункты несокрушимости" развернули по всей Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В связи с очередной ракетной атакой по Украине и массовым обесточиванием по всей стране разворачиваются "пункты несокрушимости".

РБК-Украина рассказывает, как их найти и какую помощь там можно получить.

Что такое "пункт несокрушимости"

Эти пункты позиционируются как островки безопасности на случай аварийных отключений электроэнергии, когда нельзя возобновить подачу света в течение нескольких часов. Они работают круглосуточно и бесплатно.

В таких пунктах всегда будет в наличии:

  • Тепло
  • Вода
  • Свет
  • Мобильная связь
  • Интернет
  • Зарядка мобильных устройств
  • Места для отдыха
  • Обеспечение для мам и детей
  • Аптечки

Как найти "пункт несокрушимости"

Проще всего - на специальном сайте nezlamnist.gov.ua. Для удобства есть поле для поиска "пунктов несокрушимости" по конкретному адресу.

Фото: карта "пунктов несокрушимости"

Где находятся "пункты несокрушимости"

На карте такие пункты помечены специальными обозначениями. Обычно они размещаются в стационарных и мобильных пунктах ГСЧС, на железнодорожных вокзалах, в зданиях местных органов власти, областных или районных государственных администраций, школах, детских садах и других общественных местах.

На объектах с генераторами будет бесплатное тепло и подзарядка устройств. Другие услуги могут быть платными на усмотрение владельцев.

Как найти пункты в прифронтовых районах

Из соображений безопасности на карте не показаны "пункты несокрушимости" вблизи линии боевых действий - Донецкая, Запорожская, Харьковская и Херсонская области.

Их адреса можно узнать в органах местного самоуправления, областных и районных военных администрациях.

Сколько человек могут там находиться

В "пунктах несокрушимости" краткосрочно одновременно могут находиться от 40 до 500 человек.

Как узнать, есть ли свободные места

Даже если в пункте много людей, дежурные должны сделать все, чтобы вас принять. В случае острой нехватки свободных мест, будет привлечен персонал, которые сделает все, чтобы каждый человек был обеспечен местом.

Как долго можно оставаться в "пункте несокрушимости"

Временных лимитов нет. Но нужно давать и другим людям получить необходимые услуги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСвідключеня світларакетный удар