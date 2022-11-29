Україна розглядає варіант повного видворення громадян РФ з Криму після деокупації

Україна розглядає варіант повного видворення громадян РФ з Криму після звільнення півострова від окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійну представницю президента України у Криму Тамілу Ташеву в колонці для УП.
"За різними оцінками, протягом періоду тимчасової окупації на територію Криму незаконно перемістилося понад 500 тисяч громадян Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
За словами Ташевої, це стало справжньою демографічною кризою. Адже колонізація українського півострова росіянами відбувалася паралельно з вимушеним переселенням, переслідуванням та ув'язненням нелояльних до Росії та її окупаційних адміністрацій українців і представників кримськотатарського й інших корінних народів.
Згідно із загальними даними, близько 100 тисяч громадян України були вимушені виїхати з півострова.
За словами представниці президента, заселення Криму росіянами є частиною гібридної війни РФ, яку Москва може використовувати для майбутніх агресій. Вона зазначила, що згідно з законодавством України всі іноземці, які потрапили на півострів не через українські пункти пропуску, проживають у Криму незаконно - отже, подібні представники іноземних держав мають покинути Крим добровільно чи примусово.
Ташева заявила, що Україна розглядає варіант видворення всіх громадян Росії після деокупації Криму, а після виїзду їх подальша можливість повернутися вирішуватиметься відповідно до законодавства - розгляд кожної справи буде індивідуальним, оскільки необхідно враховувати багато чинників.
Є низка випадків, коли громадяни РФ, які проживали на окупованих територіях, виявляли проукраїнську позицію - йдеться про родичів політичних ув'язнених, їхніх адвокатів.
Представниця президента наголосила, що громадянам України, яким було нав'язано російський паспорт, нічого не загрожує, а держава гарантує захист прав, свобод та законних інтересів громадян.
"Крим - це Україна, тому якщо мешканець півострова приїхав туди з РФ чи іншої країни - він іноземець, отже, має пройти всі необхідні українські урядові процедури, щоб проживати на території чужої для нього держави законно", - додала вона.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що не проти розглянути варіанти, які передбачають повернення Криму невійськовим шляхом.
Також раніше ми писали, що за даними Головного управління розвідки, російські військові готуються до активної оборони Кримського півострова.
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