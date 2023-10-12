Україна проводить складні реформи в умовах війни, - міністр фінансів США

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США разом із союзниками підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

"Наша підтримка - незмінна. Ми надали Україні потужну економічну підтримку, і Сполучені Штати підтримуватимуть Україну разом із нашими союзниками стільки, скільки потрібно", - заявила Джанет Йєллен.

Міністр високо оцінила роботу підтримки української економіки у складних умовах, а також проведення реформ, у тому числі у боротьбі з корупцією.

"Уряд України проробив чудову роботу за останні півтора року, підтримуючи економіку України та український народ. Президент Зеленський зберігав чітку спрямованість на боротьбу з корупцією та зміцнення підзвітності та належного управління. Продовження вирішення цих складних питань буде ключем до забезпечення майбутнього, на яке заслуговують українці. Економічна команда України також провела продуману політику і досягла серйозних результатів у неймовірно складній ситуації", - додала міністр.

За словами американського міністра, Україна виконує вимоги програми МВФ. Також є ключова допомога фонду для забезпечення стабільності.

"Позитивні результати України за її програмою МВФ у розмірі 15,6 млрд доларів на сьогоднішній день також є ключовими для забезпечення макроекономічної стабільності та просування реформ. Продовження зусиль у рамках програми матиме важливе значення для відновлення економіки", - заявила Л. Єллен.

США окрім економічної допомоги допомагає бюджетним сферам, таким як школи та лікарні.

"Зі свого боку, Сполучені Штати надають не тільки військову, а й значну економічну підтримку з моменту вторгнення Росії. Це включає підтримку найважливіших державних служб, таких як школи і лікарні", - заявила Джанет Л. Йеллен.

За інформацією міністра, європейські союзники активізували свої зусилля та зобов'язалися виділити 50 мільярдів євро протягом чотирьох років на економічну допомогу та відновлення України.

"Як міжнародне співтовариство, ми маємо продовжувати надавати Україні значну, передбачувану та своєчасну фінансову підтримку, якої вона потребує підтримки роботи уряду", - додала міністр.

Міністр торкнулася теми американських санкцій проти Росії.

"Ми продовжимо обмежувати доступ Росії до технологій, обладнання та засобів, необхідних для постачання її збройних сил. Це включає обмеження цін на російську нафту і нафтопродукти, яке успішно спрямоване проти ключового джерела доходів Росії при збереженні стабільності на світових нафтових ринках", - сказала міністр фінансів.

"Американський народ пишається тим, що рішуче підтримує Україну", - закінчила свій виступ міністр.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський вперше виступив на Рамштайні. США виділили пакет допомоги Україні на 200 млн доларів.

Україна за підсумками Рамштайну отримає економічну та військову допомогу від 11 країн.