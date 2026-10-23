Україна ризикує втратити мільйонні угоди на зброю: названо критичні терміни

Українські виробники зброї ризикують втратити міжнародні контракти на десятки мільйонів доларів через те, що механізм експорту озброєння, запроваджений урядом, досі повноцінно не працює.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергія Висоцького під час Експортного форуму "Економічної правди".

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За його словами, після анонсів щодо можливості відкриття експорту іноземні партнери суттєво активізували переговори з українськими компаніями.

Частина контрактів уже готова до підписання. Якщо держава дозволить поставки, окремі угоди на десятки мільйонів доларів можна буде укласти “буквально протягом трьох днів".

Проте закордонні замовники не чекатимуть безкінечно. Якщо до кінця поточного року питання постачання не буде врегульовано, Україна ризикує повністю втратити ці можливості.

Повернення до переговорного процесу та відновлення втрачених позицій на світових ринках, за оцінками Висоцького, може тривати від півроку до 12 місяців.

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Серед основних перешкод для повноцінного запуску експорту фахівець назвав двадцятивідсотковий адміністративний збір та чинний порядок його сплати.

Така додаткова націнка здатна зробити конвенційне українське озброєння неконкурентоспроможним у порівнянні з аналогами інших постачальників, через що держава взагалі залишиться без очікуваних надходжень.

У зв'язку з цим експерти пропонують розділити підходи до конвенційного озброєння та високотехнологічної продукції, зокрема дронових систем. Адже унікальні вітчизняні розробки можна реалізовувати дорожче, тоді як для звичайного озброєння надмірна ціна коштуватиме втрати замовлень.

Натомість, говорить заступник голови NAUDI, виробники традиційного озброєння конкурують із постачальниками аналогічної продукції, і двадцятивідсоткова націнка може коштувати їм контрактів.

За словами Висоцького, Міноборони та СНБО вже напрацювали пропозиції щодо відкриття експорту. Тепер виробники очікують, що на Ставці врахують їхні економічні розрахунки та переглянуть умови сплати збору, щоб українські компанії могли продавати зброю за кордон, а держава - отримувати від цих продажів надходження до бюджету.