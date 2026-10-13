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Рада підтримала законопроєкт щодо експорту зброї: на що спрямують плату за дозвіл

08:01 13.10.2026 Вт
3 хв
aimg Лев Шевченко
Рада підтримала законопроєкт щодо експорту зброї: на що спрямують плату за дозвіл Фото: експорт зброї (Getty Images)
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Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 15400, який передбачає зараховувати 100% плати за оформлення документів у сфері експортного контролю до спецфонду Міноборони. Ці кошти розподілять порівну між закупівлею та ремонтом озброєння і грошовим забезпеченням військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони та заступницю міністра оборони Ганну Гвоздяр.

Головне:

  • Перше читання: 12 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 15400, розроблений за участі Міноборони.
  • 100% плати: кошти за оформлення документів у сфері експортного контролю товарів військового призначення та подвійного використання надходитимуть до спецфонду держбюджету й спрямовуватимуться Міноборони.
  • Розподіл 50/50: половину отримають на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки, половину - на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
  • Контрольований експорт: законопроєкт є продовженням постанови Кабміну № 875 від 1 липня 2026 року, яка запровадила механізм контрольованого експорту української зброї.

Що передбачає законопроєкт

Йдеться про зміни до Бюджетного кодексу. Якщо документ ухвалять в цілому, 100% плати за оформлення та видачу документів у сфері державного експортного контролю товарів військового призначення та подвійного використання зараховуватимуть до спеціального фонду держбюджету. Звідти кошти спрямовуватимуть Міністерству оборони.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Гвоздяр, експортний потенціал українського ОПК і забезпечення Сил оборони - це взаємопов'язані пріоритети.

Вона зазначила, що законопроєкт створює додаткові можливості для розвитку вітчизняного оборонного виробництва. Він дозволить спрямовувати надходження від оформлення оборонного експорту безпосередньо на потреби армії.

Як розподілятимуть кошти

Відповідно до законопроєкту, надходження розподілятимуть порівну:

  • 50% - на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки;
  • 50% - на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Гвоздяр наголосила, що український ОПК уже має спроможності, які в окремих напрямах перевищують поточні можливості державного бюджету. За її словами, завдання - щоб вони не зупинялися, а працювали на підсилення держави.

"Контрольований експорт - це не про зброю замість фронту. Це про додатковий ресурс для армії, розвиток виробників і більше української зброї в майбутньому", - заявила вона.

Заступниця міністра оборони вона назвала це маленьким кроком і зазначила, що попереду ще багато роботи, щоб зробити процедуру досконалішою і зрозумілішою.

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Україна запровадила спрощений механізм експорту вітчизняного озброєння та військових технологій для країн-партнерів. Це сталося 1 липня 2026 року постановою Кабміну № 875, яка передбачає безумовний пріоритет забезпечення Сил оборони. Вона встановила плату за оформлення дозволів у розмірі 20% вартості готових виробів і 30% вартості комплектуючих.

Раніше, 28 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запускає експорт зброї і вже погодила всі деталі на рівні державних інституцій. Він також наголосив, що до певних країн потрапляння української зброї неможливе через їхню співпрацю з Росією.

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