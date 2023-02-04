Україна за рік втратила 11 позицій у світовому рейтингу виплавки сталі

За рік українські металурги скоротили випуск сталі на 70,7% в порівнянні з 2021-м - до 6,26 млн т.

Нагадаємо, за підсумками 2022-го світове виробництво сталі скоротилося на 4,3% в порівнянні з 2021 роком - до 1,831 млрд т.

До першої п’ятірки країн-виробників за підсумками минулого року, за версією World Steel, увійшли Китай (1,013 млрд т), Індія (124,7 млн т), Японія (89,2 млн т), США (80, 7 млн т) та Росія (71,5 млн т).

Раніше директор ГМК Центру Станіслав Зінченко заявив, що металургійна галузь в Україні переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику.

Своєю чергою президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах зауважив, що питання порятунку українського гірничо-металургійного комплексу необхідно розглядати в площині національної і економічної безпеки, тому влада повинна діяти системно та комплексно.