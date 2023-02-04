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Украина за год потеряла 11 позиций в мировом рейтинге выплавки стали

Фото: Украина за год потеряла 11 позиций в мировом рейтинге выплавки стали (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

По итогам 2022 года Украина опустилась на 25 место в глобальном рейтинге 64 стран - производителей стали. В 2021 году страна занимала 14 место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные World Steel Association.

За год украинские металлурги сократили выпуск стали на 70,7% по сравнению с 2021-м - до 6,26 млн т.

Напомним, по итогам 2022-го мировое производство стали сократилось на 4,3% по сравнению с 2021 годом - до 1,831 млрд т.

В первую пятерку стран-производителей по итогам прошлого года, по версии World Steel, вошли Китай (1,013 млрд т), Индия (124,7 млн т), Япония (89,2 млн т), США (80,7 млн т) и Россия (71,5 млн т).

Ранее директор ГМК Центра Станислав Зинченко заявил, что металлургическая отрасль в Украине переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики.

В свою очередь президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах отметил, что вопрос спасения украинского горно-металлургического комплекса необходимо рассматривать в плоскости национальной и экономической безопасности, поэтому власть должна действовать системно и комплексно.

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Экономика Украины