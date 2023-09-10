Україна разом зі Швецією хочуть виготовити щонайменше 1000 БМП CV-90, - Маляр

Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво БМП CV-90. В Міноборони заявили, що планують виготовити тисячу цих бойових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганну Маляр.

"Вже невдовзі таких машин (БМП CV-90 - ред.) ЗСУ отримають куди більше, адже Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. І найближча мета - 1000 шведських БМП для українського війська!", - наголосила Маляр.

Що відомо про БМП

За словами Маляр, бойову машини піхоти CV-90 називають найкращою БМП у світі. Вона спроектована та вироблена у Швеції. Увібрала в себе усе, що повинна мати сучасна бойова машина, а її головна перевага - турбота про екіпаж (три людини) і десант (до восьми людей), адже такого захисту як CV-90 немає в жодній іншій БМП.

Безпеку людей всередині CV-90 забезпечує міцна посилена багатошарова броня зі сталевих катаних листів. Зверху - додаткові композитні матеріали, а як третій шар можна встановити навісні бронемодулі. Таке поєднання захищає екіпаж і десант не тільки від куль та осколків, а й від підриву на мінах, артилерійського вогню і навіть від атак дронів.

БМП CV-90 та Збройні сили України

До ЗСУ перші CV-90 надійшли влітку 2023 року і вже виконують бойові задачі на фронті.

"Вперше були помічені на Лиманському напрямку, де ворог ось уже кілька місяців намагається прорвати нашу оборону", - пояснила радник міністра.

В одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу і в цей момент у неї влучив російський дрон-камікадзе "Ланцет". Та ані екіпаж, ані десант всередині не постраждали - вони пересіли на іншу машину і продовжили виконувати бойові задачі.

Проте якби замість CV-90 була радянська БМП-1, або БМП-2 не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах, фактично, відсутня.

Особливості швецької техніки

Шведська машина має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармата, яка може вести вогонь на відстані до 3 кілометрів, а максимальна дальність пострілу складає понад 12 кілометрів.

CV-90 використовує революційне шасі з технологіями Формули-1, коли підвіска сама адаптується до покриття. Це забезпечує надзвичайно високу прохідність, а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху.

Українські захисники кажуть, що за 200 метрів шведську БМП навіть не чутно.

Нагадаємо, минулого місяця український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швеція домовилися про виробництво та ремонт БМП CV-90 на території нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.