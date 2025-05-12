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Україна ратифікувала угоду з США: Зеленський підписав закон

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо рідкісноземельних металів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ був схвалений Верховною Радою на засіданні у четвер, 8 травня. "За" віддали свої голоси 338 народних депутатів.

Що відомо про угоду зі США про копалини

У ніч з 30 квітня на 1 травня Україна та США підписали угоду про створення спільного Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю обох сторін.

Документ уклали перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент. Угода стала результатом тривалих перемовин і навіть викликала суперечки, проте, як наголосили в українському уряді, Києву вдалося відстояти вигідні умови.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив ключові принципи документа:

  • Фонд буде створено на паритетних умовах - по 50% участі з обох сторін і з рівними правами голосу.
  • Україна залишає за собою повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
  • Угода не передбачає жодних боргових зобов’язань - мова йде виключно про інвестиції, а не кредити.
  • Фонд інвестуватиме в проекти та гарантуватиме комерційні закупівлі за принципом "бери або плати".
  • Документ також не створює перешкод для майбутнього вступу України до Євросоюзу.

Детальніше про зміст угоди - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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