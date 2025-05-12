Україна ратифікувала угоду з США: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо рідкісноземельних металів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Документ був схвалений Верховною Радою на засіданні у четвер, 8 травня. "За" віддали свої голоси 338 народних депутатів.
У ніч з 30 квітня на 1 травня Україна та США підписали угоду про створення спільного Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю обох сторін.
Документ уклали перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент. Угода стала результатом тривалих перемовин і навіть викликала суперечки, проте, як наголосили в українському уряді, Києву вдалося відстояти вигідні умови.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив ключові принципи документа:
Детальніше про зміст угоди - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.