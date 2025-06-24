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Україна провела спецоперацію з евакуації громадян із Ірану: подробиці

Вівторок 24 червня 2025 18:23
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Україна провела спецоперацію з евакуації громадян із Ірану: подробиці Фото: Україна провела спецоперацію з евакуації громадян із Ірану (t.me/DIUkraine)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка успішно провела евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран. Серед евакуйованих - 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Як розповіли у відомстві, завдяки злагодженим діям усіх залучених сторін і за сприяння міжнародних партнерів евакуацію здійснили транзитом через територію Республіки Азербайджан до Республіки Молдова. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

"Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім незахищеними, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник Інтернет і ми взагалі не розуміли, що відбувається. Ми дуже вдячні українському консульству в Тегерані, що постійно тримало з нами зв'язок. Я знаю, що в Україні також війна, але наша країна не залишає людей напризволяще", - розповіла евакуйована з Ірану пані Варвара з Київщини.

Фото: Україна провела спецоперацію з евакуації громадян із Ірану (t.me/DIUkraine)

Зазначається, що це - завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.

Нагадуємо, що громадяни України, які перебувають на території Ісламської Республіки Іран і мають намір повернутися додому, можуть звертатися до Посольства України в Ірані за посиланням: http://iran.mfa.gov.ua.

Раніше ми писали про те, що українські розвідки днями провели спецоперацію з евакуації громадян України низки інших країн з території Ізраїлю, де триває загострення безпекової ситуації.

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