Україна провела ще одну конференцію для підготовки мирного плану: які результати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

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Як проходила конференція

У тематичній конференції "Відновлення справедливості" взяли участь представники близько 60 країн-партнерів та міжнародних організацій.

Від України участь брали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, генпрокурор Андрій Костін, а також заступники керівника ОП Ігор Жоква та Ірина Мудра та радники керівника ОП Дар'я Зарівна та Олександр Бевз.

На початку зустрічі Єрмак нагадав, що нещодавно у соцмережах з'явилося фото українського військового, якого стратили російські окупанти. Як зазначив керівник ОП, такі випадки не є поодинокими і трапляються регулярно. Подібні злочини проти людяності є наслідком злочину агресії.

Він підкреслив, що Росія має понести юридичну відповідальність і відшкодувати завдані збитки. Йдеться про репарації за руйнування та страждання, яких зазнала Україна та її народ.

У свою чергу міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, який є співголовою робочої групи з реалізації цього пункту формули миру, розповів про значний прогрес щодо відновлення справедливості. Зокрема, МКС видав ордери на арешт колишнього голови Міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

"Все це свідчить про те, що Росія не втече від наслідків її агресивної війни, що триває проти України", - додав чиновник.

Прокурор МКС Карім Хан, який також брав участь у конференції, зазначив, що Україна виконує всі необхідні кроки та створює інструменти для наближення справедливості.

Підсумкове комюніке

За підсумками тематичної конференції учасники підписали комюніке. Документ містив такі пункти:

Ефективне розслідування на національному рівні

Учасники конференції зобов'язалися підтримувати українське розслідування міжнародних злочинів, у тому числі злочин геноциду, злочин проти людяності та воєнних злочинів.

Зокрема, було обіцяно надати технічну допомогу та можливості посилення потенціалу для українських прокурорів та слідчих.

Також країни-учасники визнали важливість міжнародного судового співробітництва для обміну інформацією та доказами.

Відповідальність за злочин агресії

За підсумками конференції учасники визнали, що притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України має важливе значення для тривалого миру, справедливості та припинення безкарності.

"Ми прагнемо просувати необхідні правові інструменти для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України, що може включати створення спеціального трибуналу", - наголошується в документі.

При цьому учасники підтримали діяльність Міжнародного центру переслідування за злочин агресії проти України.

Партнерство з механізмами міжнародного правосуддя

Країни-учасники висловили намір продовжувати співпрацю із механізмами міжнародного правосуддя, які проводять розслідування низки російських злочинів в Україні.

Партнерство для розслідувань та судового переслідування

Учасники конференції висловили намір розширити двостороннє та багатостороннє партнерство, яке спрямоване на досягнення всебічної відповідальності РФ. Зокрема, це стосується Загальної слідчої групи (JIT).

Компенсація збитків

Країни-учасники підтримали створення реєстру збитків, завданих Україні Росією.

"Ми висловлюємо рішучість продовжувати працювати над створенням всеосяжного міжнародного механізму компенсації для відшкодування збитків, втрат і збитків, що виникли внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації проти України", - сказано в комюніке.

Також учасники висловили твердий намір посилювати санкції проти агресора та забезпечити для нього повну відповідальність.

"Російські суверенні активи залишатимуться знерухомленими, поки Російська Федерація не завершить свою незаконну агресивну війну і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - запевнили вони.