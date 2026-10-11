Україна проведе вибори у разі згоди Путіна на 60-денне перемир’я, - Зеленський

"Якщо президент Трамп справді хоче проведення виборів, передайте Путіну: дайте нам два місяці повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. І ми, звісно, будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу - саме українського народу.", - сказав Зеленський.

Заява глави держави з цього приводу пролунала після того, як президент США Дональд Трамп публічно закликав український народ обрати нового лідера.

На тлі останніх подій Зеленський нагадав Трампу, що проводити вибори під час війни дуже складно, однак це можливо буде зробити, якщо Путін виконає його вимогу.

Також президент відреагував на слова американського мільярдера Ілона Маска про те, що він, мовляв, "зайшов надто далеко" та має піти з посади.

"Ці люди (Трамп і Маск - ред.) не можуть знайти ключ, щоб зупинити Путіна. Тому що зупинити Путіна складніше, ніж тиснути на інших. Тому що простіше говорити про ціни та пов'язувати це з Україною. Коли всі у світі розуміють, що через війну на Близькому Сході ціни зростають. Вони зростають. Вони зростають через війну на Близькому Сході, через блокування Ормузької протоки, через ці причини. Всі це розуміють", - наголосив Зеленський.