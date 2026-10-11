UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна проведе вибори у разі згоди Путіна на 60-денне перемир’я, - Зеленський

16:42 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Україна готова провести вибори нового президента, якщо російський диктатор Володимир Путін згодиться на 60-денне перемир’я.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Якщо президент Трамп справді хоче проведення виборів, передайте Путіну: дайте нам два місяці повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. І ми, звісно, будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу - саме українського народу.", - сказав Зеленський.

Заява глави держави з цього приводу пролунала після того, як президент США Дональд Трамп публічно закликав український народ обрати нового лідера.

На тлі останніх подій Зеленський нагадав Трампу, що проводити вибори під час війни дуже складно, однак це можливо буде зробити, якщо Путін виконає його вимогу.

Також президент відреагував на слова американського мільярдера Ілона Маска про те, що він, мовляв, "зайшов надто далеко" та має піти з посади.

"Ці люди (Трамп і Маск - ред.) не можуть знайти ключ, щоб зупинити Путіна. Тому що зупинити Путіна складніше, ніж тиснути на інших. Тому що простіше говорити про ціни та пов'язувати це з Україною. Коли всі у світі розуміють, що через війну на Близькому Сході ціни зростають. Вони зростають. Вони зростають через війну на Близькому Сході, через блокування Ормузької протоки, через ці причини. Всі це розуміють", - наголосив Зеленський.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінПеремир'я Росії та УкраїниВійна Росії проти України