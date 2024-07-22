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Україна протягом двох місяців отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Фото: глава МЗС Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна протягом липня і серпня отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чеські новини".

За його словами, наразі до ініціативи щодо боєприпасів для України долучилися 18 країн, 15 із них уже виконали свої зобов'язання і зробили свій внесок. Це означає, що коштів достатньо, щоб до кінця року доставити в Україну 500 тисяч боєприпасів.

"Протягом липня та серпня ми відправимо ще 100 тисяч боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити ще більше боєприпасів, щоб ініціатива могла бути продовжена у 2025 році", - заявив Ліпавський. 

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах, що не входять до Європейського союзу. Перша партія з 50 тисяч боєприпасів прибула в Україну деякий час тому. Чехія співпрацює в цій ініціативі переважно з Нідерландами та Данією. 

Чеська ініціатива з боєприпасів для України

У лютому на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петро Павло заявив, що його країна знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проект вимагає фінансування. До ініціативи приєдналися Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва.

Наприкінці червня чеський прем'єр-міністр Петро Фіала повідомив про постачання в Україну першої партії у 50 тисяч боєприпасів.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже допомагають українським військам, скоротивши різницю у пострілах із військами РФ більш ніж удвічі.

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