Україна протягом двох місяців отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи

За його словами, наразі до ініціативи щодо боєприпасів для України долучилися 18 країн, 15 із них уже виконали свої зобов'язання і зробили свій внесок. Це означає, що коштів достатньо, щоб до кінця року доставити в Україну 500 тисяч боєприпасів.

"Протягом липня та серпня ми відправимо ще 100 тисяч боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити ще більше боєприпасів, щоб ініціатива могла бути продовжена у 2025 році", - заявив Ліпавський.

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах, що не входять до Європейського союзу. Перша партія з 50 тисяч боєприпасів прибула в Україну деякий час тому. Чехія співпрацює в цій ініціативі переважно з Нідерландами та Данією.