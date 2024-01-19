Україна просить Сербію заборонити діяльність організації, яку очолює Медведчук, - ЗМІ

За даними видання, протест було надіслано ще 5 грудня 2023 року. У документі дипломати обґрунтовують своє положеннями статті 29 сербського закону про господарські товариства.

Даний закон не дозволяє використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної іноземної держави.

Водночас дипломати пояснили, що ліквідація філії громадської організації Віктора Медведчука вже перебуває в юридичній площині, але це питання має й політичний аспект.

"Прикро констатувати, що тривають спроби окремих політичних сил реалізувати антиукраїнський сценарій, сприяти поширенню брудних провокацій з боку кума міжнародного злочинця Путіна", - заявили українські дипломати.

Варто зауважити, що Сербія та ще 140 країн засудили воєнну агресію Росії проти України. Зокрема, Сербія оголосила РФ країною-агресором.

При цьому представник "Іншої України" Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію, заявив, що заснування його організації відповідає вимогам сербського законодавства.

Нагадаємо,

Хто такий Медведчук

Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна та засновником вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ його підозрювали у державній зраді.

До лютого 2022 року він перебував під домашнім арештом, але потім втік. СБУ затримала Медведчука у квітні минулого року, а у вересні його обміняли на захисників Маріуполя. Зокрема, на командирів "Азову", які захищали "Азовсталь".

Його дружина, Оксана Марченко, також втекла до Росії і зараз знаходиться там. Вона є фігуранткою декількох гучних справ.

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