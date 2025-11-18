Україна просить ЄС долучитися до оновлення наглядової ради "Енергоатому"

Україна закликала країни Євросоюзу запропонувати кандидатів до наглядової ради "Енергоатому".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
За словами Свириденко, члени Кабміну поінформували послів країн Євросоюзу про кроки для очищення та підвищення ефективності антикорупційної політики в енергетичній сфері.
Темами переговорів стали ситуація в енергетиці та важливість збереження довіри суспільства і партнерів.
Прем'єр наголосила, що дії уряду спрямовані на взаємодію та спільну роботу з антикорупційними органами, щоб забезпечити прозорість роботи виконавчої влади.
"Європейські дипломати позитивно відзначили наступні кроки. Ми закликали партнерів долучитися до процесу та надати пропозиції кандидатур, на першому етапі - до наглядової ради "Енергоатому", - додала Свириденко.
Наступним етапом стане аудит та оновлення наглядових рад державних підприємств у сфері енергетики. Також до цього процесу можуть залучити міжнародних аудиторів, Україна розгляне таку можливість.
Це необхідно, щоб оновити менеджмент усієї системи - "Нафтогазу", "Укргідроенерго", "Оператора ГТС України", "Центренерго" та "Укренерго".
"Боротьба з корупцією є важливою для національної безпеки та визначальною на шляху України до ЄС", - наголосила прем'єр.
Окремою темою переговорів із послами стали бюджетні потреби України на 2026 рік.
Нагадаємо, український уряд вирішив розпустити наглядову раду "Енергоатому" після гучного корупційного скандалу. Детективи НАБУ з'ясували, що у контрагентів компанії брали відкати.
За словами прем'єрки Юлії Свириденко, нова наглядова рада має перезапустити керівництво "Енергоатому", а також провести аудит.