Україна просила у Польщі куплену у Південної Кореї зброю, але отримала відмову, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна просила надати зброю, яку Варшава купила у Південній Кореї. Польща відмовила у проханні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дуди, якого цитує RMF 24.
Дуду, який перебуває з візитом у Південній Кореї, запитали, чи може Польща надати Україні зброю, яку закупили у Сеулі, за умови, що Південна Корея вирішить передати зброю Україні.
"Не розглядається сценарій, за яким ми б комусь передали зброю, яку нещодавно закупили на мільярди злотих із кишень наших платників податків. Ця зброя призначена для безпеки та оборони Республіки Польща", - відповів він.
За словами президента Польщі, Україна зверталася з відповідним проханням, але Дуда відмовив.
"Моя відповідь була чіткою - поки я президент, ми не маємо можливості віддавати комусь зброю, яку ми закупили на мільярди доларів із наших спільних кишень, тому що це кишені платників податків, останніми роками для зміцнення безпеки Польщі", - заявив Дуда.
Нагадаємо, Південна Корея занепокоєна відправкою військ КНДР до Росії, звідки їх можуть кинути на війну проти України.
Сеул вважає, що цей крок може привезти до погіршення ситуації на Корейському півострові. Крім того, у США також заявили, що направлення північнокорейських солдатів на війну вплине на союзників в Європі та в Індо-Тихоокеанському регіоні.
На тлі цього президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна може розглянути можливість постачання зброї Україні.
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