Україна просила у Польщі куплену у Південної Кореї зброю, але отримала відмову, - Дуда

Дуду, який перебуває з візитом у Південній Кореї, запитали, чи може Польща надати Україні зброю, яку закупили у Сеулі, за умови, що Південна Корея вирішить передати зброю Україні.

"Не розглядається сценарій, за яким ми б комусь передали зброю, яку нещодавно закупили на мільярди злотих із кишень наших платників податків. Ця зброя призначена для безпеки та оборони Республіки Польща", - відповів він.

За словами президента Польщі, Україна зверталася з відповідним проханням, але Дуда відмовив.

"Моя відповідь була чіткою - поки я президент, ми не маємо можливості віддавати комусь зброю, яку ми закупили на мільярди доларів із наших спільних кишень, тому що це кишені платників податків, останніми роками для зміцнення безпеки Польщі", - заявив Дуда.