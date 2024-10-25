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Украина просила у Польши купленное у Южной Кореи оружие, но получила отказ, - Дуда

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина просила предоставить оружие, которое Варшава купила у Южной Кореи. Польша отказала в просьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дуды, которого цитирует RMF 24.

Дуду, который находится с визитом в Южной Корее, спросили, может ли Польша предоставить Украине оружие, закупленное в Сеуле, при условии, что Южная Корея решит передать оружие Украине.

"Не рассматривается сценарий, по которому мы бы кому-то передали оружие, которое недавно закупили на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие предназначено для безопасности и обороны Республики Польша", - ответил он.

По словам президента Польши, Украина обращалась с соответствующей просьбой, но Дуда отказал.

"Мой ответ был четким - пока я президент, у нас нет возможности отдавать кому-то оружие, которое мы закупили на миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков, в последние годы для укрепления безопасности Польши", - заявил Дуда.

 

 

Что этому предшествовало

Напомним, Южная Корея обеспокоена отправкой войск КНДР в Россию, откуда они могут быть брошены на войну против Украины.

Сеул считает, что этот шаг может привести к ухудшению ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, в США также заявили, что направление северокорейских солдат на войну повлияет на союзников в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

На этом фоне президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна может рассмотреть возможность поставки оружия Украине.

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ПольшаЮжная КореяАнджей ДудаОружие в Украине