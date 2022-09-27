Україна просила HIMARS та системи ППО у Нової Зеландії: до чого дійшли

Україна просила у Нової Зеландії HIMARS та системи ППО, але потреби ЗСУ виявилися не відповідними можливостям новозеландського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нової Зеландії Піні Хенаре, пише Australian Associated Press .

"Україна зверталася до нас із проханням про постачання ракетних систем HIMARS, систем ППО для сухопутних військ, а також систем ППО класу земля-море", - сказав він на прес-конференції. Однак, за словами міністра, "Нова Зеландія не має нічого, що хотіла б отримати Україна".

За даними APP, на сьогодні новозеландське спорядження, відправлене в Україну, налічує 1066 бронежилетів, 473 шоломи та 571 маскувальний жилет.

Веллінгтон також погодився виділити 21,1 млн новозеландських доларів (18,5 млн австралійських доларів) на військове фінансування, 8 млн новозеландських доларів (7 млн ​​австралійських доларів) на гуманітарну підтримку та 2,3 млн новозеландських доларів (2 млн австралійських доларів) на юридичну та адміністративну підтримку.

Нова Зеландія також задіяла літак NZDF C-130 Hercules та до 200 військовослужбовців для виконання логістичних та навчальних завдань.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн сказала, що Нова Зеландія прагне продовжувати підтримувати опір України, але це пов'язано із практичними та матеріально-технічними обмеженнями.

"Якби це були речі, які ми мали закуповувати, на це пішли б роки, але це не завадило нам надавати військову допомогу, - сказала вона. - Ми зробили це у партнерстві з іншими".

Минулого тижня Ардерн мала аудієнцію із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Нью-Йорку під час тижня лідерів на Генеральній Асамблеї ООН.

"Він прокоментував той факт, що ми були дуже практичні у нашій підтримці, включаючи навчання українських волонтерів", - сказала вона.