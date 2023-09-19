Україна пропонує створити хаби зерна у портах Африки, - Зеленський

Україна пропонує створити хаби для зберігання своєї агропромисловості в "особливо чутливих регіонах" для запобігання виникненню потрясінь на світовому продовольчому ринку.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ на Саміті сталого розвитку.
Глава Української держави під час виступу зазначив, що подібні хаби можуть бути створені у деяких країнах Африки.
"Щоб запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку, ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад, у портах Африки", - сказав Зеленський.
Також президент додав, що українська сторона вже розпочала відповідні переговори щодо таких можливостей.
Президент України Володимир Зеленський 19 вересня виступив під час дебатів Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
РБК-Україна зібрала головні заяви щодо виступу глави української держави.
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