Україна пропонує створити хаби зерна у портах Африки, - Зеленський

Глава Української держави під час виступу зазначив, що подібні хаби можуть бути створені у деяких країнах Африки.

"Щоб запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку, ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад, у портах Африки", - сказав Зеленський.

Також президент додав, що українська сторона вже розпочала відповідні переговори щодо таких можливостей.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня виступив під час дебатів Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

РБК-Україна зібрала головні заяви щодо виступу глави української держави.