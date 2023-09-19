Украина предлагает создать хабы зерна в портах Африки, - Зеленский

Глава Украинского государства в ходе выступления отметил, что подобные хабы могут быть созданы в некоторых странах Африки.

"Чтобы предотвратить любые потрясения на мировом продовольственном рынке, мы можем создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например, в портах Африки", - сказал Зеленский.

Также президент добавил, что украинская сторона уже начала соответствующие переговоры о таких возможностях.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

РБК-Украина собрала главные заявления по выступлению главы украинского государства.