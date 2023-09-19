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Україна пропонує створити хаби зерна у портах Африки, - Зеленський

Вівторок 19 вересня 2023 23:24
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Україна пропонує створити хаби зерна у портах Африки, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський під час виступу в Генасамблеї ООН (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Україна пропонує створити хаби для зберігання своєї агропромисловості в "особливо чутливих регіонах" для запобігання виникненню потрясінь на світовому продовольчому ринку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ на Саміті сталого розвитку.

Глава Української держави під час виступу зазначив, що подібні хаби можуть бути створені у деяких країнах Африки.

"Щоб запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку, ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад, у портах Африки", - сказав Зеленський.

Також президент додав, що українська сторона вже розпочала відповідні переговори щодо таких можливостей.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня виступив під час дебатів Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

РБК-Україна зібрала головні заяви щодо виступу глави української держави.

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Володимир Зеленський зерновий коридор
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