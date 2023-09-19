Украина предлагает создать хабы зерна в портах Африки, - Зеленский
Украина предлагает создать хабы для хранения своей агропромышленности в "особо чувствительных регионах" для избежания возникновения потрясений на мировом продовольственном рынке.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Саммите устойчивого развития.
Глава Украинского государства в ходе выступления отметил, что подобные хабы могут быть созданы в некоторых странах Африки.
"Чтобы предотвратить любые потрясения на мировом продовольственном рынке, мы можем создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например, в портах Африки", - сказал Зеленский.
Также президент добавил, что украинская сторона уже начала соответствующие переговоры о таких возможностях.
Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
РБК-Украина собрала главные заявления по выступлению главы украинского государства.
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