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Украина предлагает создать хабы зерна в портах Африки, - Зеленский

Вторник 19 сентября 2023 23:24
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Украина предлагает создать хабы зерна в портах Африки, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский на выступлении в Генассамблее ООН (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украина предлагает создать хабы для хранения своей агропромышленности в "особо чувствительных регионах" для избежания возникновения потрясений на мировом продовольственном рынке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Саммите устойчивого развития.

Глава Украинского государства в ходе выступления отметил, что подобные хабы могут быть созданы в некоторых странах Африки.

"Чтобы предотвратить любые потрясения на мировом продовольственном рынке, мы можем создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например, в портах Африки", - сказал Зеленский.

Также президент добавил, что украинская сторона уже начала соответствующие переговоры о таких возможностях.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

РБК-Украина собрала главные заявления по выступлению главы украинского государства.

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