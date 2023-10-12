Україна пропонує партнерам узяти під патронат окремі напрямки розмінування

За її словами, уряд прагне якнайшвидше очистити територію нашої країни від мін та повернути землі до господарської експлуатації.

"Масштаби проблеми надзвичайні - понад 170 тисяч га є потенційно забрудненими. Аби прискорити очищення, ми маємо шукати, пропонувати та реалізувати інноваційні підходи. Наприклад, працюємо над створенням та запуском висококонкурентного ринку послуг з розмінування - до нас цього у світі ніхто не робив. Інший інноваційний підхід, який ми хочемо запропонувати нашим партнерам, - узяти під патронат певні напрямки чи сектори роботи", - сказала Свириденко.

Вона нагадала, що Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (FAO) та Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD) уже реалізують в Україні спільний проєкт із розмінування земель дрібних фермерів.

"Ми формуватимемо та пропонуватимемо партнерам "пакетні" напрямки, наприклад, розмінування критичної інфраструктури, електромереж, лісу, підводне розмінування і таке інше", - пояснила міністр.

Свириденко наголосила, що Україна також сподівається на участь США у цій співпраці.

Розмінування України

Через російське вторгнення та активні бойові дії Україна є найбільш замінованою країною у світі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд започаткував нову державну політику з гуманітарного розмінування та закликав інші країни допомогти у цій сфері.

Раніше повідомлялось, що міністр економіки України Юлія Свириденко та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.

Також нещодавно Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет розміром в 110 млн доларів на розмінування України. Їх буде надано в період з 2024 по 2027 рік.

А Хорватія та Іспанія разом виділять 6,5 млн євро на гуманітарне розмінування України.