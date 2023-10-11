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Україна отримає від Іспанії та Хорватії фінансову допомогу на розмінування

Середа 11 жовтня 2023 22:59
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Україна отримає від Іспанії та Хорватії фінансову допомогу на розмінування Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Хорватія та Іспанія разом виділять 6,5 млн євро на гуманітарне розмінування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки України Юлії Свириденко.

Про це було оголошено під час Міжнародної конференції донорів з гуманітарного розмінування в Україні, що проходить у Хорватії.

На захід зібралися представники понад 40 країн - міністри оборони та закордонних справ, посли та керівники іноземних організацій. Українську делегацію очолює Юлія Свириденко.

"Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що завтра уряд цієї країни схвалить допомогу в розмірі 5 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні", - сказала Свириденко.

Також міністр закордонних справ Європейського союзу та співробітництва Іспанії оголосив, що його країна надасть 1,5 мільйона євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні.

"Я вдячна нашим партнерам за підтримку, адже гуманітарне розмінування - одна з умов відновлення та подальшого економічного зростання нашої країни", - додала вона.

Розмінування України

Раніше повідомлялось, що міністр економіки України Юлія Свириденко та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.

Сьогодні Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет розміром в 110 млн доларів на розмінування України. Їх буде надано в період з 2024 по 2027 рік.

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