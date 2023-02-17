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Україна пропонує Пакистану приєднатися до реалізації “формули миру”

Фото: Україна запрошує Пакистан підтримати “формулу миру” (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Україна запросила Пакистан приєднатися до запропонованої українським президентом Володимиром Зеленським "формули миру", яка включає кроки для завершення війни з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Я зустрівся з міністром закордонних справ Пакистану Білавалом Бхутто Зардарі на MSC2023, щоб зміцнити наші відносини. Я запросив Пакистан приєднатися до втілення української формули миру в життя. Ми також обговорили співпрацю в рамках ООН", - зазначив глава української дипломатії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель мають зустрітися у Брюсселі 21 лютого.

На минулому саміті G20 президент України презентував свою ініціативу під назвою "формула миру". Що вона собою являє - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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