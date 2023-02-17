Украина предлагает Пакистану присоединиться к реализации "формулы мира"

Украина пригласила Пакистан присоединиться к предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским "формуле мира", включающей шаги для завершения войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Я встретился с министром иностранных дел Пакистана Билалом Бхутто Зардари на MSC2023, чтобы укрепить наши отношения. Я пригласил Пакистан присоединиться к воплощению украинской формулы мира в жизнь. Мы также обсудили сотрудничество в рамках ООН", - отметил глава украинской дипломатии.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель должны встретиться в Брюсселе 21 февраля.

На прошедшем саммите G20 президент Украины презентовал свою инициативу под названием "формула мира". Что она собой представляет – читайте в материале РБК-Украина.

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