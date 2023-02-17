RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина предлагает Пакистану присоединиться к реализации "формулы мира"

Фото: Украина приглашает Пакистан поддержать "формулу мира" (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Украина пригласила Пакистан присоединиться к предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским "формуле мира", включающей шаги для завершения войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Я встретился с министром иностранных дел Пакистана Билалом Бхутто Зардари на MSC2023, чтобы укрепить наши отношения. Я пригласил Пакистан присоединиться к воплощению украинской формулы мира в жизнь. Мы также обсудили сотрудничество в рамках ООН", - отметил глава украинской дипломатии.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель должны встретиться в Брюсселе 21 февраля.

На прошедшем саммите G20 президент Украины презентовал свою инициативу под названием "формула мира". Что она собой представляет – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныПакистан