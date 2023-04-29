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Україна програла збірній Японії вирішальний матч на ЧС-2023 з хокею

Фото: Збірна Японії стала тріумфатором Дивізіону IB (iihf.com)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою національної команди Японії над хокейною збірною України завершився чемпіонату світу в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2023, Дивізіон IB, 5-й тур

Японія – Україна – 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Шайби: Сузукі, 07:58, Хірано, 19:29, 29:04, Такагі, 29:25, Оцу, 40:46 – Ворона, 45:12, Фадєєв, 52:45, Коренчук, 56:33

Азійська збірна відкрила рахунок у середині першого періоду. Після виграного в лівій зоні вкидання Сузукі кидком під дальню стійку пробив Дьяченка. А під кінець 20-хвилинки затяжка атака японців у більшості завершилася влучним кидком Хірано від борту.

Він же взяв участь в ударному відрізку "самураїв" у другому періоді. Японія впродовж хвилини двічі забила "синьо-жовтим". Спершу Хірано в більшості "прошив" голкіпера кидком із правої зони, а в наступній атаці Такагі реалізував момент після помилки оборонця.

Тріумф японської команди продовжився у фінальній 20-хвилинці. На першій із них Захарченко невдало зіграв після виходу з воріт на перехоплення і дозволив Оцу забити в порожні. Лише після цього збірна України розмочила рахунок – Ворона розібрався на "п'ятаку" після кидка Трахта.

Згодом вдалося забити вдруге завдяки курйозному рикошету від оборонця, а гол записали на Фадєєва. За чотири ж хвилини до сирени Коренчук потужним пострілом із дистанції дозволив українській команді уникнути розгромної поразки.

Та на більше підопічні Вадима Шахрайчука замахнутися не встигли. Поразка залишила "синьо-жовтих" на другій сходинці секстету. Збірна Японії виграла Дивізіон IB та на ЧС-2024 гратиме в Дивізіоні IA.

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