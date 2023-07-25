Україна продовжить завдавати ударів по Кримському мосту, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна продовжить бити по тимчасово окупованому Криму та Кримському мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Міноборони Олексія Резнікова для СNN .

Міністр зазначив, що руйнувати матеріально-технічні лінії ворога, щоб зупинити можливості поповнювати боєприпаси, паливо тощо є нормальною тактикою, тому Україна використовуватиме її проти російських загарбників.

"Усі ці цілі є офіційними, тому що це зменшить їх здатність боротися проти нас (і) допоможе врятувати життя українців", - сказав Резніков.

Вибух на Кримському мосту

17 липня, на Кримському мосту знову пролунали вибухи. За словами очевидців, це сталося близько 3:04 та 3:20. Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито "надзвичайну ситуацію в районі 145 опори".

За інформацією джерел РБК-Україна у Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом із Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Детальніше про атаку на Кримський міст можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.