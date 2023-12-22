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Україна продовжила на рік заборону російських товарів

Фото: уряд продовжив заборону російських товарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив ще на один рік дію заборону ввезення в Україну товарів походженням з Російської федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації" продовжено до 31 грудня 2024 року. (включно).

Також уряд продовжив дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1146 "Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації"  до 31 грудня 2024 року.

Постанови 2015 року

У грудні 2015 року уряд ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з Росією. Це відбулося через те, що Росія з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження почало застосовуватися ввізне мито.

Зокрема, постановою №1147 заборонявся широкий спектр російських товарів, як промислових, так продовольчих.

Постанова №1146 встановила ставки ввізного мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.

Обидва документи продовжуються кожен рік у грудні.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року будь-яка торгівля Росією заборонена. Виключенням є транзит газу. Поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Попри війну Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

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Російська Федерація