Україна продовжила дію паспортів та посвідок на проживання. Але є нюанси

За його словами, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, залишаються дійсними на період воєнного стану та протягом 30 днів з дня його скасування. Документи підтверджують законні підстави для перебування чи в'їзду до України.

Ця спрощена норма не стосується громадян Російської Федерації.

Крім того, внутрішні паспорти у формі ID-картки, термін дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого та після цієї дати, а також паспорти у вигляді книжечки, до яких не вклеєно фото після досягнення 25 або 45-річного віку, також залишаються дійсними на період воєнного стану.

Документи необхідно обміняти або вклеїти необхідні фото протягом 30 днів після скасування цього правового режиму.