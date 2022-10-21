Украина продлила действие паспортов и видов на жительство. Но есть нюансы

По его словам, виды на временное или постоянное жительства, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года, остаются действительными на период военного положения и в течение 30 дней со дня его отмены. Документы подтверждают законные основания для пребывания или въезда в Украину.

Эта упрощенная норма не касается граждан Российской Федерации.

Кроме того, внутренние паспорта в форме ID-карты, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля и после этой даты, а также паспорта в виде книжечки, в которые не вклеено фото после достижения 25 или 45-летнего возраста, тоже остаются действительными на период военного положения.

Документы необходимо обменять или вклеить необходимые фото в течение 30 дней после отмены данного правового режима.