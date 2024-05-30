Україна призупинить експорт цукру до Євросоюзу: у чому причина

За його словами, обсяги експорту цукру до Європи досягли межі, яка була встановлена відповідно до нових правил торговельних пільг. Україна - один із найбільших експортерів цукру до Європи.

"Інші ринки будуть без обмежень, але ринок ЄС буде відкритий лише з 1 січня, і тоді стане зрозумілим, які обсяги експорту будуть", - уточнив Висоцький.

За інформацією Reuters, експорт українського цукру до ЄС досяг 262 600 тонн - обсягу, визначеного в ЄС як квота України на 2024 рік.

При цьому 2023 року українські виробники експортували до ЄС близько 493 000 тонн цукру.