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Україна призупинить експорт цукру до Євросоюзу: у чому причина

Четвер 30 травня 2024 15:52
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Україна призупинить експорт цукру до Євросоюзу: у чому причина Ілюстративне фото: Україна заборонить експорт цукру до ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна заборонить експорт цукру до країн Європейського союзу до кінця 2024 року через те, що квота вже практично заповнена.

Про це заявив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, обсяги експорту цукру до Європи досягли межі, яка була встановлена відповідно до нових правил торговельних пільг. Україна - один із найбільших експортерів цукру до Європи.

"Інші ринки будуть без обмежень, але ринок ЄС буде відкритий лише з 1 січня, і тоді стане зрозумілим, які обсяги експорту будуть", - уточнив Висоцький.

За інформацією Reuters, експорт українського цукру до ЄС досяг 262 600 тонн - обсягу, визначеного в ЄС як квота України на 2024 рік.

При цьому 2023 року українські виробники експортували до ЄС близько 493 000 тонн цукру.

Продовження "торговельного безвізу"

Нагадаємо, кілька тижнів тому Євросоюз офіційно продовжив "торговвельний безвіз" з Україною, але рішення передбачає низку нюансів.

Зокрема, в ЄС вирішили знову запровадити тарифи на імпорт українського м'яса птиці, яєць та цукру у разі, якщо він перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років.

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