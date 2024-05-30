Україна призупинить експорт цукру до Євросоюзу: у чому причина

Україна заборонить експорт цукру до країн Європейського союзу до кінця 2024 року через те, що квота вже практично заповнена.

Про це заявив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, обсяги експорту цукру до Європи досягли межі, яка була встановлена відповідно до нових правил торговельних пільг. Україна - один із найбільших експортерів цукру до Європи.

"Інші ринки будуть без обмежень, але ринок ЄС буде відкритий лише з 1 січня, і тоді стане зрозумілим, які обсяги експорту будуть", - уточнив Висоцький.

За інформацією Reuters, експорт українського цукру до ЄС досяг 262 600 тонн - обсягу, визначеного в ЄС як квота України на 2024 рік.

При цьому 2023 року українські виробники експортували до ЄС близько 493 000 тонн цукру.