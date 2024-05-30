ua en ru
Чт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина приостановит экспорт сахара в Евросоюз: в чем причина

Четверг 30 мая 2024 15:52
UA EN RU
Украина приостановит экспорт сахара в Евросоюз: в чем причина Иллюстративное фото: Украина запретит экспорт сахара в ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина запретит экспорт сахара в страны Европейского союза до конца 2024 года из-за того, что квота уже практически заполнена.

Об этом заявил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, объемы экспорта сахара в Европу достигли предела, который был установлен в соответствии с новыми правилами торговых льгот. Украина - один из крупнейших экспортеров сахара в Европу.

"Другие рынки будут без ограничений, но рынок ЕС будет открыт только с 1 января, и тогда станет ясно, какие объемы экспорта будут", - уточнил Высоцкий.

По информации Reuters, экспорт украинского сахара в ЕС достиг 262 600 тонн - объема, который был определен в ЕС как квота Украины на 2024 год.

При этом в 2023 году украинские производители экспортировали в ЕС около 493 000 тонн сахара.

Продление "торгового безвиза"

Напомним, несколько недель назад Евросоюз официально продлил "торговый безвиз" с Украиной, но решение предусматривает ряд нюансов.

В частности, в ЕС решили вновь ввести тарифы на импорт украинского мяса птицы, яиц и сахара в случае, если он превысит средние объемы 2022 и 2023 годов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Министерство аграрной политики
NEWS
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
DAILY
Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес