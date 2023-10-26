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Україна призупинила роботу "зернового" коридору через загрози з боку РФ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна призупинила роботу нового "зернового" коридору через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін.

Про це заявила київська консалтингова компанія "Барва Інвест", повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії у Telegram.

"Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід і вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено, що її буде продовжено", - ідеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що напередодні АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден у і з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року.

"Таке призупинення де факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації", - йдеться в повідомленні.

Зерновий коридор

Україна продовжує працювати над розширенням морського коридору, оскільки Росія після виходу із "зернової угоди" продовжує створювати загрози для судноплавства.

Водночас Греція готова надати альтернативний маршрут експорту українського зерна через свої порти.

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зерновий коридорВійна Росії проти України