Украина приостановила работу "зернового" коридора из-за угроз со стороны РФ

Украина приостановила работу нового "зернового" коридора из-за возможной угрозы со стороны российских военных самолетов и морских мин.
Об этом заявили киевская консалтинговая компания "Барва Инвест", сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Telegram.
"Мы хотим сообщить вам о временном прекращении движения судов на вход и выход. Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено что он будет продлен", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что накануне АМПУ опубликовала сообщение о том, что движение судов в и из коридора будет приостановлено с 26 октября 2023 года.
"Такое приостановление де факто уже действовало в течение последних двух дней из-за решения военных, которые ссылались на "взрывную угрозу", возникшую в результате увеличения активности российской авиации", - говорится в сообщении.
Зерновой коридор
Украина продолжает работать над расширением морского коридора, поскольку Россия после выхода из "зерновой сделки" продолжает создавать угрозы для судоходства.
В то же время Греция готова предоставить альтернативный маршрут экспорта украинского зерна, через свои порты.
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