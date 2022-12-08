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Україна прийняла на озброєння новітню вітчизняну систему управління: подробиці

Фото: автоматизована система управління - ДКР "Дзвін-АС" (defence-ua.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Міноборони України прийняло на озброєння новітню автоматизовану систему Центру оперативного управління (Дзвін-АС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.

Як розповів міністр, навесні 2022 року система успішно пройшла відомчі випробування, а відтак і державні. Наразі всі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і працюватиме на користь Збройних сил. Далі Генштаб прийматиме рішення про параметри масштабування цієї АСУ.

Крім того, за словами Резнікова, Міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо Комплексу спеціального програмного забезпечення "Інтеграційна платформа "Дельта".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на виробництво протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П" для Збройних сил Українибуло передано додаткові 130 млн. гривень.

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