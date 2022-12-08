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Украина приняла на вооружение новейшую отечественную систему управления: подробности

Фото: автоматизированная система управления - ОКР "Дзвін-АС" (defence-ua.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Минобороны Украины приняло на вооружение новейшую автоматизированную систему Центра оперативного управления (Дзвін-АС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова в Facebook.

Как рассказал министр, весной 2022 года система успешно прошла ведомственные испытания, а затем и государственные. В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных сил. Далее Генштаб будет принимать решение о параметрах масштабирования данной АСУ.

Кроме того, по словам Резникова, Минобороны получило положительное заключение экспертизы по Комплексу специального программного обеспечения "Интеграционная платформа "Дельта".

Напомним, ранее сообщалось, что на производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" для Вооруженных сил Украины было передано дополнительные 130 млн гривен.

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