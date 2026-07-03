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Україна прискорить виготовлення балістики, - Зеленський

18:52 03.07.2026 Пт
2 хв
Захист неба стає абсолютним пріоритетом
aimg Сергій Козачук
Україна прискорить виготовлення балістики, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
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Україна прискорить випробування та виробництво власних балістичних ракет і систем протиракетної оборони. Найближчими днями головним фокусом дипломатичної роботи стане пошук додаткових засобів ППО для захисту міст.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Розвиток українського озброєння

Глава держави зазначив, що провів спеціальну ревізію спроможностей українського оборонно-промислового комплексу. За її результатами було визначено чіткі кроки для інтенсифікації ракетної програми.

"Я вдячний усім нашим фахівцям, які розвивають нашу ракетну програму та працюють, зокрема, на виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи", - наголосив Зеленський.

Посилення протиповітряної оборони

Крім розвитку власного озброєння, на засіданні окремо розібрали графіки та обсяги постачання засобів ППО від міжнародних партнерів, які необхідні українським військовим щодня.

За словами президента, забезпечення захисту неба стане головним завданням для українських дипломатів на найближчий час.

"Найближчими днями ключовий пріоритет у всій дипломатичній роботі, в усіх зустрічах і перемовинах - саме ППО для України", - підкреслив глава держави.

Розвиток ВПК та посилення ППО

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна та Німеччина створюють спільну ППО для захисту від російської балістики. Метою цього проєкту є розробка суто європейського продукту для боротьби з балістичними ракетами, оскільки наразі європейські країни змушені купувати іноземні технології, такі як американські комплекси Patriot або ізраїльська система Arrow.

Крім того, український оборонний сектор активно впроваджує новітні технології. Зокрема, Україна вже тестує лазерну ППО та дрони-перехоплювачі для захисту неба від ворожих атак, і розробники вже мають перші успішні результати випробувань.

Водночас розвивається і вітчизняний наступальний потенціал. За даними західних ЗМІ, Україна могла вперше вдарити по РФ власною балістикою далекої дії. Про це свідчить зведення Міністерства оборони РФ, у якому заявили про нібито збиття далекобійної оперативно-тактичної ракети, хоча офіційний Київ використання своєї балістичної зброї наразі не підтверджував.

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