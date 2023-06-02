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Україна приховує час контрнаступу, щоб заплутати Росію, - Генштаб Естонії

Фото: Україна прагне заплутати РФ у питанні контрнаступу ЗСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Судячи з усього, Україна навмисно приховує дату початку свого наступу, тим самим намагаючись спантеличити окупантів. Хочуть змусити росіян перейти до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Естонські військові зазначають, що українські, російські та міжнародні джерела відрізняються "фальстартами" у питанні дати можливих активних контрнаступальних дій Збройних сил України. Водночас бойові дії ведуться протягом усієї лінії фронту.

Сили оборони Українці продовжують створювати ґрунт для контрнаступу: намагаються зайняти найкращі позиції, порушити управління та логістику військ противника, знищувати техніку, яка б могла завадити наступу, зокрема йдеться про танки, артилерію та засоби ППО.

За даними Генштабу Естонії, загальні втрати Російської Федерації у війні проти України склали понад 209 тис осіб. Зазначається, що це стало однією з причин зменшення кількості атак російських сил на сході України.

Допомога Україні від Естонії

В кінці травня, естонський уряд схвалив новий пакет військової допомоги. Зазначається, що ЗСУ, серед іншого, отримають артилерійські боєприпаси 155 мм калібру, прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна ще має зброю, яку вона може передати, однак подальша військова допомога залежатиме від потреб української армії.

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