Україна пригрозила наслідками ЗМІ, які "каталися" в прес-тур з окупантами

МЗС України оголосило про підготовку санкцій проти іноземних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському прес-турі РФ на окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на платформі X (Twitter).

Георгій Тихий різко засудив участь низки міжнародних ЗМІ в прес-турі на тимчасово окуповані території України, яку організувало Міністерство оборони Росії.

"Обурений інформацією про низку міжнародних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському прес-турі на окуповані території України, організованому Міноборони Росії", - наголосив він.

За словами Тихого, участь у такому заході є порушенням міжнародного права та законодавства України, адже журналісти перетнули державний кордон через неконтрольовані ділянки.

Наслідки для учасників туру

Наразі МЗС України готує офіційні звернення до штаб-квартир цих медіа у відповідних столицях.

Учасникам прес-туру загрожують:

юридична відповідальність;

заборона на в’їзд до України;

репутаційні наслідки та обмеження діяльності на українській території.

"ЗМІ, які взяли в цьому участь, зіткнуться з далекосяжними наслідками для своєї репутації та діяльності в Україні", - зазначив речник.

Тихий наголосив, що такі прес-тури - це не журналістика, а спроби відбілити російські воєнні злочини.

"Якщо російські воєнні злочинці ведуть вас за руку на землю, яку вони вкрали та якій завдали неймовірних страждань, лише для того, щоб представити вам фальшивий фасад - це не журналістика, а відбілювання воєнних злочинів", - заявив він.

Злочини росіян проти журналістів

Речник також нагадав, що на тлі цього пропагандистського туру в російських в’язницях незаконно утримуються щонайменше 28 українських журналістів.

Більше того, з початку повномасштабного вторгнення Росія вже ско́їла понад 800 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Однак ця реальність не була і не буде відображена під час таких керованих поїздок, оскільки Росія є державою суворої цензури.

Наслідки туру для медіа та довіри суспільства

Георгій Тихий підкреслив, що саме через подібні дії довіра до традиційних медіа падає, а люди все частіше обирають соціальні мережі як джерело інформації.

"Такі тури є однією з причин, чому довіра до ЗМІ падає, а люди обирають соціальні мережі замість тих журналістів, які не здатні відрізнити добро від зла", - наголосив речник МЗС.

На завершення він повідомив, що вже ініціював ідентифікацію усіх медіа та учасників туру, аби забезпечити реалізацію відповідних наслідків, включно з юридичними та репутаційними заходами.