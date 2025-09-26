ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Бердянську та Мелітополі дітей через спорт привчають до російської пропаганди

ВОТ України, Запоріжжя, П'ятниця 26 вересня 2025 06:25
UA EN RU
У Бердянську та Мелітополі дітей через спорт привчають до російської пропаганди Ілюстративне фото: у Бердянську та Мелітополі дітей через спорт привчають до російської пропаганди (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

На тимчасово захоплених територіях України посилюється використання спорту для нав'язування політичної ідеології дітям. Секції та гуртки перетворюються на майданчики поширення пропаганди, а спортивні заходи отримують яскраво виражений ідеологічний підтекст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Центр протидії дезінформації повідомив, що в низці міст Запорізької області, які перебувають під окупацією, росіяни активізували спроби перетворити спорт на інструмент тиску.

За даними руху опору "Жовта стрічка", в Енергодарі, Бердянську та Мелітополі місцевих тренерів змушують займатися так званим "вихованням патріотів Росії".

"Представники окупаційних адміністрацій відвідують навіть заняття з плавання та бадмінтону, вимагаючи від тренерів проводити "бесіди" з дітьми та вбудовувати в процес тренувань політичні гасла", - зазначає ЦПД.

Пропаганда через спортивні сюжети

Паралельно з цим на медійних майданчиках, створених окупантами в Запорізькій області, збільшилася кількість публікацій, пов'язаних зі спортом. Так, поширюються сюжети про "досягнення" юних спортсменів та висвітлюються змагання, де спорт використовується як засіб ідеологічної подачі.

Зокрема, в одній зі шкіл Бердянська організували волейбольний турнір під назвою "Я пам'ятаю! Я пишаюся!", приурочений до 80-ї річниці "великої перемоги". Подібні заходи підносяться як елемент "патріотичного виховання".

Демонстративна увага до молоді

Окупаційні чиновники від "міністерства спорту" активно відвідують спортивні школи, намагаючись створити видимість турботи про молодь. Однак у реальності такі візити супроводжуються посиленням контролю над сферою спорту та просуванням пропагандистських наративів.

"Це свідчить, що Росія свідомо використовує спорт на окупованих територіях як інструмент ідеологічного контролю та нав'язування дітям російської пропаганди", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадуємо, що в Росії почав роботу месенджер із назвою "Зосима", який представлений творцями як православний сервіс для спілкування. Але вже на перших етапах функціонування додаток зазнав критики: користувачі заявляють про надмірний збір особистої інформації.

Зазначимо, що в захоплених містах Донецька і Луганська представники російського військово-історичного товариства презентували підручники історії для учнів 5-7 класів. Ці матеріали спрямовані на формування у школярів спотвореного уявлення про минуле регіону та України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Запоріжжя Діти
Новини
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"