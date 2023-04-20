Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

У четвер, 20 квітня, Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу і стала його 36-ю учасницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter комісара ЄС із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янеза Ленарчича.

Меморандум про приєднання до механізму підписали єврокомісар Янез Ленарчич та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вітаю Україну з приєднанням до Механізму цивільного захисту ЄС! Тепер це команда із 36 країн, що працюють над спільною метою - допомагати людям у біді, де б вони не були. Тому що ми сильніші разом", - написав Ленарчич.

Зазначимо, Механізм цивільного захисту Європейського Союзу - найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. До неї входять 28 країн-членів ЄС та низка держав-кандидатів на вступ.