RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС

Фото: Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС (twitter.com/JanezLenarcic)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 20 апреля, Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза и стала его 36-й участницей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter комиссара ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными явлениями Янеза Ленарчича.

Меморандум о присоединении к механизму подписали еврокомиссар Янез Ленарчич и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Проздравляю Украину с присоединением к Механизму гражданской защиты ЕС! Теперь это команда из 36 стран, которые работают над общей целью - помогать людям в беде, где бы они ни были. Потому что мы сильнее вместе", - написал Ленарчич.

Механизм гражданской защиты Европейского Союза - крупнейшая в мире система предоставления международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях. В нее входят 28 стран-членов ЕС и ряд государств-кандидатов на вступление.

Напомним, в октябре 2022 года Украина получила дорожную карту с конкретными шагами по присоединению к системе Механизма гражданской защиты Европейского союза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз